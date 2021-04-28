Стартовый пистолет SUR 2608

Стартовый пистолет SUR 2608 black, matte chrome – это сигнально-шумовое оружие от турецкого производителя SUR Arms, которое можно купить в Украине без разрешения. Стреляет холостыми патронами 9 мм pak. Материалы ключевых запчастей – сталь, сплав ЦАМ. Переделка в травмат в Украине запрещена. Точная копия охолощенного Walther PP/PPK. Имеет положительные отзывы в обзорах любителей оружия и на форумах коллекционеров. Внешне и принципом полной разборки sur-2608-9mm напоминает советский Пистолет Макарова ПМ.

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SUR 2608 стартовый пистолет
SUR 2608 калибр 9 мм P.A.K.

Характеристики и обзор стартового пистолета SUR 2608

Обзор ТТХ стартового пистолета SUR 2608:

  • Калибр: 9 мм P.A.K.
  • Тип боеприпасов: холостые патроны
  • Ёмкость магазина: 7 патронов
  • Длина: 174 мм
  • Высота: 107 мм
  • Ширина: 34 мм
  • Вес: 690 г
  • Материалы: сталь, металлический сплав (ЦАМ), пластик
  • Предохранитель: флажковый, на рамке
  • Ствол: стальной заглушенный, с пластиковой заглушкой (можно снимать)

Цена стартового пистолета SUR 2608 black, matte chrome, СХП Вальтер ПП, ППК, ПМ

  • Цена СХП SUR 2608 black — 2300 грн;
  • Цена СХП SUR 2608 matte chrome — 2500 грн.
  • Цена СХП Вальтер ПП от Ekol – 3200 грн;
  • Цена шумового Вальтер ППК – 2900 грн;
  • Цена охолощенного ПМ бу – до 20000 грн;
+38 (050) 550-95-97
Пистолет холостой стартовый SUR 2608 цвет Хром

Применение сигнального пистолета SUR 2608

  1. Для самообороны — стартовые пистолеты безопасны и разрешены, но их громкий звук и внешний вид может отпугнуть злоумышленника. Особенно когда речь идет о SUR 2608, похожем на пистолет Макарова и другое оружие МВД.
  2. Для получения навыков обращения с оружием — необходимость периодически осуществлять уход, разбирать, собирать, смазывать стартовые пистолеты SUR 2608 может стать отличной тренировкой. А копийность процессов зарядки, перезарядки, снятия с предохранителя, отдача, громкий звук выстрела и вылет гильзы позволяют проводить тренировки безопасно и с высокой степенью достоверности
  3. Для развлечения — устройте праздничную стрельбу, поставьте на уши соседей, почувствуйте отдачу, запах пороха, услышьте звуки перезарядки и и падающей стреляной гильзы.
  4. Для коллекционирования — Вальтер ПП (огнестрельный оригинал стартового SUR 2608) — является культовым немецким оружием, любимым пистолетом Джеймса Бонда, прародителем Пистолета Макарова, золотым пистолетом Адольфа Гитлера.

Разрешения на ношения, сертификаты и запрет на переделку в травмат

При ввозе в Украину, стартовые пистолеты SUR 2608 проходят проверку лицензирующим органом Украины. Серийный лицензионный номер, выгравированный на рамке и затворе вносится в реестр легального оружия. В итоге купить СУР 2608 может любой гражданин Украины, достигший 18 лет.

Однако, переделка сигнального оружия в боевое/травмат/мелкашку строго запрещена законом, нелегальна, даже травмоопасна и может повлечь уголовную ответственность. Также запрещена переделка ствола SUR 2608 и заглушивание дроссельного отверстия.

Фотографии SUR 2608

Стартовые пистолеты SUR 2608 в цветах chrome и black
SUR 2608 Black
СЮР 2608 чёрный
SUR 2608 цвет chrome
Турецкий стартовый пистолет SUR
Cтартовый SUR chrome
Кобура для пистолета SUR 2608
Черный стартовый пистолет SUR 2608 под холостой патрон
Стартовий пістолет SUR 2608 chrome
СЮР 2608 хром
Запчасти стартового пистолета SUR 2608

Запчасти стартового пистолета SUR 2608

Большая популярность стартового пистолета SUR 2608 для тренировок и развлекательной стрельбы приводит к спросу и на запчасти. Популярные запчасти СУР 2608 — затвор, тяга курка, затворная рама, пружины бойка и поворотная, пружина тяги курка, затворные задержки, предохранители, магазины, подаватели. Все перечисленные детали можно купить в нашем интернет-магазине.

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Отзывы о стартовом пистолете SUR 2608

Положительные отзывы

Отрицательные отзывы

Толстый крепкий затвор

Слабые петли на кейсе

Простейшая неполная разборка

Слабая затворная задержка у первых партий

Самый дешевый в Украине пугач с 2-мя магазинами

Патроны не в комплекте, покупаются отдельно

Купить стартовый пистолет SUR 2608

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