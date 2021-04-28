При ввозе в Украину, стартовые пистолеты SUR 2608 проходят проверку лицензирующим органом Украины. Серийный лицензионный номер, выгравированный на рамке и затворе вносится в реестр легального оружия. В итоге купить СУР 2608 может любой гражданин Украины, достигший 18 лет.

Однако, переделка сигнального оружия в боевое/травмат/мелкашку строго запрещена законом, нелегальна, даже травмоопасна и может повлечь уголовную ответственность. Также запрещена переделка ствола SUR 2608 и заглушивание дроссельного отверстия.