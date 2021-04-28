Стартовый пистолет SUR 2608
Стартовый пистолет SUR 2608 black, matte chrome – это сигнально-шумовое оружие от турецкого производителя SUR Arms, которое можно купить в Украине без разрешения. Стреляет холостыми патронами 9 мм pak. Материалы ключевых запчастей – сталь, сплав ЦАМ. Переделка в травмат в Украине запрещена. Точная копия охолощенного Walther PP/PPK. Имеет положительные отзывы в обзорах любителей оружия и на форумах коллекционеров. Внешне и принципом полной разборки sur-2608-9mm напоминает советский Пистолет Макарова ПМ.
Характеристики и обзор стартового пистолета SUR 2608
Обзор ТТХ стартового пистолета SUR 2608:
- Калибр: 9 мм P.A.K.
- Тип боеприпасов: холостые патроны
- Ёмкость магазина: 7 патронов
- Длина: 174 мм
- Высота: 107 мм
- Ширина: 34 мм
- Вес: 690 г
- Материалы: сталь, металлический сплав (ЦАМ), пластик
- Предохранитель: флажковый, на рамке
- Ствол: стальной заглушенный, с пластиковой заглушкой (можно снимать)
Цена стартового пистолета SUR 2608 black, matte chrome, СХП Вальтер ПП, ППК, ПМ
- Цена СХП SUR 2608 black — 2300 грн;
- Цена СХП SUR 2608 matte chrome — 2500 грн.
- Цена СХП Вальтер ПП от Ekol – 3200 грн;
- Цена шумового Вальтер ППК – 2900 грн;
- Цена охолощенного ПМ бу – до 20000 грн;
Применение сигнального пистолета SUR 2608
- Для самообороны — стартовые пистолеты безопасны и разрешены, но их громкий звук и внешний вид может отпугнуть злоумышленника. Особенно когда речь идет о SUR 2608, похожем на пистолет Макарова и другое оружие МВД.
- Для получения навыков обращения с оружием — необходимость периодически осуществлять уход, разбирать, собирать, смазывать стартовые пистолеты SUR 2608 может стать отличной тренировкой. А копийность процессов зарядки, перезарядки, снятия с предохранителя, отдача, громкий звук выстрела и вылет гильзы позволяют проводить тренировки безопасно и с высокой степенью достоверности
- Для развлечения — устройте праздничную стрельбу, поставьте на уши соседей, почувствуйте отдачу, запах пороха, услышьте звуки перезарядки и и падающей стреляной гильзы.
- Для коллекционирования — Вальтер ПП (огнестрельный оригинал стартового SUR 2608) — является культовым немецким оружием, любимым пистолетом Джеймса Бонда, прародителем Пистолета Макарова, золотым пистолетом Адольфа Гитлера.
Разрешения на ношения, сертификаты и запрет на переделку в травмат
При ввозе в Украину, стартовые пистолеты SUR 2608 проходят проверку лицензирующим органом Украины. Серийный лицензионный номер, выгравированный на рамке и затворе вносится в реестр легального оружия. В итоге купить СУР 2608 может любой гражданин Украины, достигший 18 лет.
Однако, переделка сигнального оружия в боевое/травмат/мелкашку строго запрещена законом, нелегальна, даже травмоопасна и может повлечь уголовную ответственность. Также запрещена переделка ствола SUR 2608 и заглушивание дроссельного отверстия.
Запчасти стартового пистолета SUR 2608
Большая популярность стартового пистолета SUR 2608 для тренировок и развлекательной стрельбы приводит к спросу и на запчасти. Популярные запчасти СУР 2608 — затвор, тяга курка, затворная рама, пружины бойка и поворотная, пружина тяги курка, затворные задержки, предохранители, магазины, подаватели. Все перечисленные детали можно купить в нашем интернет-магазине.
Отзывы о стартовом пистолете SUR 2608
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Положительные отзывы
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Отрицательные отзывы
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Толстый крепкий затвор
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Слабые петли на кейсе
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Простейшая неполная разборка
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Слабая затворная задержка у первых партий
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Самый дешевый в Украине пугач с 2-мя магазинами
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Патроны не в комплекте, покупаются отдельно
Купить стартовый пистолет SUR 2608
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